Digitaler Adventskalender in Wermelskirchen : Vereine und Initiativen grüßen jeden Tag im Advent

Digitaler Adventskalender in Wermelskirchen

Wermelskirchen Insgesamt 24 Vereine und Initiativen machen in diesem Jahr beim zweiten digitalen Adventskalender in der Geschichte Wermelskirchens mit. Hinter den Türen verstecken sich Videos, Ideen und Spiele.

Mit einem Klick auf das Türchen öffnet sich der Blick in die Wohngemeinschaft der Lebenshilfe am Braunsberg: Eine Bewohnerin hat die Klarinette zur Hand genommen, vorweihnachtliche Melodien klingen aus den Lautsprechern, Weihnachtsdeko und Kerzenlicht hüllen die Szene ist eine stimmungsvolle Atmosphäre. Es ist ein kleiner, musikalischer Gruß in der Adventszeit, der manch einem Betrachter ein gut gelauntes Lächeln auf das Gesicht zaubern dürfte.