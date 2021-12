Corona in Wermelskirchen : Neues Testzentrum im Industriegebiet

Sängerin Jeanne Altfeld steht vor dem Testzentrum im Industriegebiet Wermelskirchen, das am Freitag eröffnen soll. Foto: Jeanne Altfeld

Wermelskirchen In der Stadt gibt es bald einen neuen Schnelltest-Drive-In im Industriegebiet. Dort können am Tag bis zu 400 Personen getestet werden. Leiterin ist Jeanne Altfeld. Getestet werden können ausschließlich Bürger, die vorher einen Termin gemacht haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bald eröffnet ein weiteres Testzentrum in der Stadt: Auf dem Schotter-Parkplatz im Industriegebiet auf der Altenhöhe 2 in Wermelskirchen können Bürger sich ab dem morgigen Freitag bei einem Schnelltest-Drive-In auf das Coronavirus testen lassen. In dem Testzentrum können täglich bis zu 400 Personen einen Schnelltest machen lassen. Geleitet wird das Zentrum von Jeanne Altfeld. „Der Drive-In steht von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 18 Uhr allen Personen für kostenlose Schnelltestungen offen“, sagt Altfeld. Diese würden geschulte Mitarbeiter aus der Region übernehmen.

Altfeld dürfte vielen Wermelskirchenern als Sängerin bekannt sein. In der Pandemie hat sie sich jedoch übergangsweise neu orientiert, so hatte sie auch die Leitung des Schnelltest-Drive-Ins auf dem Parkplatz der Firma Rasspe im Gewerbegebiet Ost inne. Das Zentrum hat allerdings geschlossen, nachdem die Bürger-Testungen kostenpflichtig wurden.

Die Suche nach einem anderen geeignet Ort für ein Schnelltestzentrum hat nun einige Zeit in Anspruch genommen. „Wir haben jetzt aber einen neuen Standort gefunden, der unsere Voraussetzungen erfüllt und gut erreichbar ist“, sagt Jeanne Altfeld. Auf den neuen Standort sollen ab Donnerstag wie auch beim alten Standort wieder Schilder hinweisen.

Das Prozedere der Anmeldung und Testung sei gleich geblieben, diesmal gebe es aber nur eine „Drive-Line“, also nur eine Spur für die Testung. Getestet werden könnten zudem ausschließlich Bürger, die vorher einen Termin gemacht hätten. Die Anmeldung funktioniere wieder ganz einfach über die Chayns-App, erklärt Altfeld. „Dann entstehen auch keine großen Wartezeiten“, so die Wermelskirchenerin. Für die Terminvergabe müsse die App lediglich heruntergeladen werden, dort würden einmalig die persönlichen Daten hinterlegt. „Auf die Online-Terminbuchung folgt der Abstrich vor Ort. Etwa 15 Minuten später erhalten Getestete das Ergebnis in die Wallet auf dem Smartphone.“ Alternativ könne ein Termin im Internet unter www.wermelskirchen-testet.de gebucht werden.

Einen Ansturm erwartet Altfeld am Freitag noch nicht. „Aber uns haben schon Bürger in den Sozialen Medien kontaktiert und gefragt, wann es denn los gehe“, sagt sie. „Ich kann mir also schon vorstellen, dass einige kommen werden.“ Sie freut sich, dass sie den Service wieder anbieten kann.

Altfeld beschäftigt im neuen Testzentrum rund zehn Mitarbeiter in Vollzeit, Teilzeit und auf Minijob-Basis. Weitere Mitarbeiter in Teil- oder Vollzeit sucht sie derzeit noch, sie können sich per Mail an jeannealtfeld@gmail.com melden.

(ala)