Neubaugebiet in Wermelskirchen : CDU und Grüne wollen in Pohlhausen bauen

Wermelskirchen Wohnraum in der Stadt ist knapp bemessen, die Nachfrage ist seit Jahren hoch. Die Stadtratsfraktionen der CDU und der Grünen/Bündnis 90 reagieren nun auf die Situation. Sie wollen jetzt auch Wohnen in Pohlhausen auf den Weg bringen.

(ala) Die beiden Vorsitzenden der Fraktionen haben für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Wermelskirchen einen entsprechenden Antrag gestellt: Sie wollen in Pohlhausen eine neue Wohnsiedlung entstehen lassen.

Deshalb empfehle der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr dem Rat der Stadt, die im Eigentum der Stadt befindlichen Flächen, die in dem bestehenden Bebauungsplan Polhausen ausgewiesen sind, zu verkaufen. Hierbei soll „ein Großteil der Flächen an ein förderungswürdiges Klientel, wie zum Beispiel junge Familien zu einem angemessenen Preis vermarktet werden“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag weiterhin. Die Verwaltung prüfe derzeit, ob und in welchem Umfang der bestehende Bebauungsplan Mietwohnungsbau möglich macht.