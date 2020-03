Unfall in Wermelskirchen : Von der Sonne geblendet: Fahrer übersieht geparkte Autos

In Unterstraße wurden drei Autos bei diesem Unfall beschädigt. Foto: Polizei

Unterstraße Wermelskirchen (tei.-) Ein Sachschaden von rund 17.000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall am Samstag in Unterstraße. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein 64-Jähriger Audi-Fahrer stieß gegen 11 Uhr mit seinem PKW gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos.

