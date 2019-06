Löschgruppe feiert Feuerwehrfest : Löschgruppe Unterstraße feiert

Die „Chefs“ der Löschgruppe Unterstraße mit ihrer juengsten Helferin (v.l.): Dominic Milonas, seine Tochter Louisa und Detlev Schwarz. Foto: Stephan Singer. Foto: Stephan Singer

Unterstraße Am Gerätehaus lud die Löschgruppe zum Feuerwehrfest. Ein Hit waren die Waffeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Als die Sonne am Abend nicht mehr ganz so stark brannte, stand das Weinzelt mit einer Auswahl an diversen edlen Tropfen am Gerätehaus der Löschgruppe Unterstraße der Freiwilligen Feuerwehr bei Nachbarn, Freunden und Bekannten des Brandbekämpfer hoch im Kurs. Am Nachmittag waren es beim Feuerwehrfest eher Kaffee und Kuchen, ein erfrischendes Wasser und vor allem die frisch selbstgemachten Waffeln, die die Besucher in geselliger Runde erfreuten. „Die besten Waffeln weit und breit“, pries Louisa D. Milonas mit verschmitztem Lächeln auf dem Gesicht die Waffeln an, die sie wahlweise mit Kirschen und Sahne oder Reis, Zimt und Zucker servierte.

Die Siebenjährige war die jüngste unter den emsigen Helfern, die sich um das Gelingen des Feuerwehrfestes kümmerten. Sie ist die Tochter von Dominic Milonas, der wiederum Stellvertreter des Unterstraße-Löschgruppenführers Detlev Schwarz ist: „Ich helfe hier gerne mit, weil der Papa dabei ist. Vielleicht gehe ich später mit zehn Jahren auch in die Jugendfeuerwehr.“

Neben einer kleinen Hüpfburg weckte natürlich „3-LF-10-1“, das in Unterstraße stationierte Löschgruppenfahrzeug, die Neugier der Kinder. Das Fest bot Gelegenheit für einen genaueren Blick in die Fahrerkabine und auf die Ausrüstungsutensilien, die in dem Einsatzwagen mitgeführt werden. Für einen Hingucker, der weniger mit der Feuerwehr zu tun hat, sorgte Falknerin Gabriele Fiebig, mit ihren Greifvögeln.

Die Löschgruppe Unterstraße besteht derzeit aus 16 Aktiven und bildet mit der Löschgruppe Tente einen Löschzug. Löschgruppenführer Detlev Schwarz sagte mit Blick auf die Entwicklung der Feuerwehr in Wermelskirchen: „Realistischerweise könnten Tente und Unterstraße an den Eickerberg angesiedelt werden. Dann müssten an der Hauptwache entsprechende Kapazitäten geschaffen werden.“ Er verwies auf einen Sanierungsstau am Gerätehaus Unterstraße: „Dafür wird wohl keiner mehr Geld in die Hand nehmen.“ Aber: „Wir machen gerne unseren Dienst.“

(sng)