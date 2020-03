Stadt nutzt NRW-Fördergelder : Schulen bekommen ab 2021 eine bessere IT-Ausstattung

Wermelskirchen Stadt nutzt NRW- Fördergelder. Der „Digitalpakt“ übernimmt 90 Prozent der geplanten Gesamtkosten von 975.000 Euro.

Laut Bethke übernimmt das Land 880.000 Euro der geplanten Projektsumme von 975.000 Euro. Im Fokus steht bei der Verbesserung der IT-Ausstattung in den Schulen vor allem die Internetanbindung und Netzwerktechnik.

In den Genuss der „Nach-Vernetzung“, also Aktualisierung oder Installation auf den aktuellen Stand der Technik, kommen demnach das Gymnasium sowie die Grundschulen Schwanen, Am Haiderbach (Tente und Hünger), Dhünntal (Dabringhausen und Dhünn) und St. Michael. Die Waldschule sei im „Wesentlichen versorgt“, da sie neu gebaut wurde – beim Neubau der Sekundarschule sei der aktuelle Stand der IT-Technik bereits eingeplant.