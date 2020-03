So wirkt sich der Coronavirus in Wermelskirchen aus : Homeoffice jetzt auch für Schüler

So wirkt sich der Coronavirus in Wermelskirchen aus

Wermelskirchen Stadt regelt Kita-Betreuungsbedarf für medizinisches Personal. Schulen und Kitas ab Montag zu; für Schulen gilt eine Übergangsregelung. Kreis meldet sechs bestätigte Coronavirus-Fälle. Eine Hausarztpraxis ist geschlossen.

Die Entscheidung war nach der Entwicklung der vergangenen Tage erwartet worden und überrascht eigentlich niemanden: Schulen und Kitas werden ab Montag geschlossen. Kitas sofort, für Schulen gibt bis einschließlich Dienstag eine Übergangsregelung. Bis nach den Osterferien also kein Unterricht. Was aber nicht heißt, dass Ferien sind. Schulleiterin Elvira Persian (Gymnasium) kündigte gestern an: „Die Schüler bekommen Aufgaben per Mail.“