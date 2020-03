Dartturnier : Dawerkuser Dartclub organisiert Hobby-Turnier

Dabringhausen Auf die Premiere sollen weitere Auflagen folgen – mit 32 Spielern ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht.

Der Dartclub Dawerkusen 57 (DC 57) hat sich erst zum Jahresbeginn formiert und gleich ein Hobby-Turnier an den Start gebracht. Und die 13 Klub-Mitglieder haben für ihren Wettstreit am kommenden Samstag, 21. März, bereits 32 Spieler-Anmeldungen erhalten und damit die maximale Teilnehmerzahl erreicht – einige Spieler stehen sogar auf einer Warteliste. Gespielt wird dort, wo der DC 57 seine Heimat hat – im Dabringhausener Restaurant „Markt 57“. Im dortigen Saal werden zum dauerhaft vorhandenen E-Dart-Automaten drei weitere aufgebaut, sodass auf vier Scheiben gleichzeitig gespielt werden kann.

„Schalldruck“-DJ Jonathan „Jona“ Gonzalez wird beim Turnier für eine gute Ausleuchtung und für Stimmungsmusik sorgen. Dazu gibt’s eine Cocktailbar. Für Schaulustige ist der Eintritt frei. Die Spieler zahlen zehn Euro Startgebühr plus fünf Euro Spielgeld, wobei die Startgebühr-Summe komplett ausgeschüttet wird: 40 Prozent gehen an den Turniergewinner, 30 Prozent an den Zweit- und 20 Prozent an den Drittplatzierten – obendrein gibt es einen Pokal für die ersten Drei. Als „Schmankerl“ wartet eine von „Sweetex“ gestiftete Armbanduhr im Wert von 200 Euro auf denjenigen Spieler, der eine „180“ wirft (gelingt das mehreren Teilnehmern entscheidet ein Stechen). Die 13 DC 57-Spieler spielen beim eigenen Turnier nicht mit, um den Ablauf zu organisieren. Nur einer aus den Reihen des Veranstalters darf mitspielen: derjenige, der das DC 57-interne Turnier am Freitagabend, 20. März, gewinnt.