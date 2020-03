Gründerwettbewerb : Zwei Apps als Geschäftsideen

DieTeams und ihre Betreuer: In der ersten Reihe (v.l.) die Schüler desBerufskollegs und des Gymnasiums; in der zweiten Reihe (v.l.) Sarah Schaefer, Marc Frederik Schulze (smusy. GmbH), Hans-Jörg Schumacher, Florenz Altmeppen (Berufskolleg), Alexander Rogg und Dennis Herbertz (Lehrer Berufskolleg), Dr. Philipp Naumann (Lehrer Gymnasium), Dominic Lessing (lessingtiede GmbH). Foto: Sarah Schaefer

Wermelskirchen Zwei Teams – Gymnasium und Berufskolleg – treten beim Deutschen Gründerpreis für Schüler an.

Die Idee hinter „Nyte“: Eine App, die zahlreiche Apps für die Freizeit- bzw. Abendgestaltung vereint. Nervig sei die Planung mit seinen Jungs an einem Freitagabend, erklärt Paul Durau aus eigener Erfahrung. Man liege auf der Couch, müsse sich dann auf diversen Kanälen informieren, wer überhaupt Zeit hat und wohin es geht. „Nyte“ soll für eine bequeme Abendgestaltung sorgen, in der die App anzeigt, in welchem Club was und wie viel los ist, wie man dort hinkommt und wo man anschließend noch seinen Hunger bekämpfen kann. „Ob wir diese App schon bald downloaden können, wird sich zeigen“, meinte er. Die Ambition und Euphorie steht allen Teammitgliedern jedenfalls deutlich ins Gesicht geschrieben.