Drohen Einschränkungen in Wermelskirchen? : Krankenhaus bislang von Material-Engpässen verschont

Drohen Einschränkungen in Wermelskirchen?

Wermelskirchen Kein Mangel an Desinfektionsmitteln oder Schutzmasken. Möglicherweise werden in den kommenden Tagen die Besuchsmöglichkeiten eingeschränkt.

An der Eingangstür zum Krankenhaus Wermelskirchen mahnt ein Hinweis: Wegen der Coronavirus-Pandemie sollen Patienten mit grippeähnlichen Symptomen die Klingel betätigen und sich von einem Mitarbeiter abholen lassen – keinesfalls sollen sie das Krankenhaus eigenständig betreten. Mit dieser Maßnahme will das Krankenhaus sowohl die Mitarbeiter als auch vor allem die stationären Patienten schützen. Ansonsten läuft der Betrieb, wie gewohnt. Das teilten KHW-Geschäftsführer Christian Madsen und der Ärztliche Direktor Dr. Volker Launhardt in einem Pressegespräch mit. Gemeinsam mit der Hygienebeauftragten Maike Honecker und der Pflegedienstleiterin Monika Hartung mahnen die beiden Verantwortlichen zu Ruhe, Besonnenheit, Disziplin und Eigenverantwortung. „Draußen kocht das Thema gerade gewaltig hoch, im Krankenhaus läuft es geordnet und gut“, stellte Madsen fest.