Nachgefragt : Verhandlung gegen Waffennarr ist vertagt

Wermelskirchen Im August stoppte die Polizei einen falschen Streifenwagen mit einem beachtlichen Waffenarsenal.

Was die Beamten bei der Verkehrskontrolle auf der Burger Straße im August des vergangenen Jahres im Kofferraum eines Mercedes fanden, muss sie ihm ersten Moment überrascht haben: Neben Softairwaffen und Gasdruckpistolen fanden die Polizisten Handschellen, Kabelbinder, Sturmhaube, Handschuhe, Messer und Polizeiabzeichen. Bei der Durchsuchung des Fahrers, ein in Wermelskirchen geborener, heute 29-Jähriger, der zur Tatzeit in Radevormwald lebte, kam noch mehr zu Tage: Am Gürtel des Fahrers steckte ein sogenanntes Einhandmesser, was er nicht führen durfte; im Handschuhfach lag eine Walther P 99 mit gefülltem Magazin – in diesem Fall eine Gasdruckpistole. Einen kleinen Waffenschein besaß der Mann nicht. Laut Polizei sei das Führen einer Waffe mit gefülltem Magazin ohnehin verboten – Munition, Magazin und Waffe müssen beim Transport zerlegt sein.