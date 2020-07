Förderprogramm auch für den Rheinisch-Bergischen Kreis : Deppe: „Inklusion vor Ort verwirklichen“

Rhein-Berg Die Anschaffung mobiler Rampen, eine barrierefreie Umgestaltung von Webseiten, die Erstellung von Informationsmaterial oder Musikprojekte – es geht um viele kleine Projekte, die unterstützt werden sollen.

„Wer mit einer guten Idee die Inklusion hier bei uns im Rheinisch-Bergischen Kreis voranbringen will, sollte sich jetzt den „Inklusionsscheck NRW“ der Landesregierung genauer ansehen,“ ruft der rheinisch-bergische Landtagsabgeordnete Rainer Deppe zur Teilnahme an einem neuen Förderprogramm der Landesregierung auf. Mit jeweils 2.000 Euro sollen lokale Initiativen, Vereine, Kirchengemeinden und Organisationen bei der Verwirklichung von kleinen Inklusionsprojekten unterstützt werden.

Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen und noch im Jahr des Antrags stattfinden und nicht von anderer Stelle öffentlich gefördert werden. Die Förderhöhe beträgt für jedes Projekt maximal 2.000 EUR. Schon am Betrag könne man erkennen, dass es mit diesem Förderprogramm um die kleinen Maßnahmen vor Ort geht. „Wir erhoffen uns, dass damit viele kleine Hürden beseitigt werden. Uns ist wichtig, dass Inklusion nicht nur in großen Projekten, sondern auch im Alltag funktioniert“, so der Landtagsabgeordnete der CDU.