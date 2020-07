Seine Reisen inspirierten ihn : Wohnzimmerkonzert mit Danny in der Katt

Singer-Songwriter Danny spielt am Freitag, 17. Juli, in der Katt. Foto: privat Foto: Privat

Wermelskirchen Ein Jahr lang war Sänger Danny auf der ganzen Welt unterwegs, schlief in Hostels oder auch im Auto, weil er keine Wohnung hatte, um Musik zu machen. Seine Songs stellt er jetzt bei einem kleinen Konzert in der Katt vor.

Ein Jahr hatte Singer-Songwriter Danny keine Wohnung. Stattdessen tingelte er quer um die Welt, um Musik zu machen. Die Songs, die er in dieser Zeit geschrieben hat, präsentiert er beim Wohnzimmerkonzert am Freitag, 17. Juli, um 20 Uhr in der Katt. Einlass ist um 19.30 Uhr, Eintritt: zehn Euro.

Danny Latendorf ist 27 Jahre alt und war ein Jahr lang mit seiner Gitarre unterwegs. Inspiriert durch seine Backpacker-Reise in Israel entschied er sich 2017 dafür, für die Freiheit seiner Musik wohnungslos auf Europa Tour zu sein. „Ich habe viel in Hostels, auf der Couch oder im Auto geschlafen“, erzählt er. „In Norwegen sogar im Zelt auf einem Berg.“ So hat der gebürtige Berliner, der heute in Köln lebt, in ganz Deutschland und in angesagten Städten wie New York, Tel Aviv und Amsterdam Musik gemacht. Mehr als 700 Konzerte hat Danny in den vergangenen sechs Jahren gespielt, allein auf Spotify in kürzester Zeit mehr als 100.000 Streams auf seinen Singles erreicht. Daraufhin wurde er von „Spinnup” (Universal Music) in einem Kurzportrait vorgestellt.

Das vergangene Jahr war für den aufstrebenden Künstler sehr erfolgreich. Radiosender spielten seine Songs, Magazine berichteten über ihn, und das BR Fernsehen stellte ihn als Newcomer bei der Abendschau vor. Danny wurde von Kelvin Jones als Support in Köln eingeladen und spielte mit seiner Band auf dem Jazz Rally Festival in Düsseldorf.

Da große Gigs durch die Corona-Krise abgesagt wurden, gab Danny schon kleinere Auftritte von seinem Balkon in Köln. Eine Aktion, über die landesweit berichtet wurde, und sogar in Australien wurde der junge Musiker mit seiner Musik im Radio vorgestellt. Wie passend, dass er jetzt gerade in einer Cover-Version des Songs „Wir waren nie stärker als jetzt“ im neuen Musikvideo von Max Giesinger zu sehen ist.

In Wermelskirchen präsentiert Danny seine Songs in der Katt. Seine Texte: Lebensbejahend und verträumt. Sein Stil: Bunt und modern. Sein Motto: Color Your Life. Der gut aussehende Blondschopf steht für Natürlichkeit und Offenheit. Festivals, Club Gigs und Wohnzimmerkonzerte.

Die Corona-Vorgaben für Konzerte in der Katt: Es gibt maximal 50 Sitzplätze. Die Gäste müssen sich vorab verbindlich per E-Mail anmelden. Gruppen von mehr als fünf Personen können nicht zusammen an einem Tisch sitzen. Mit der Anmeldung bekommen Gäste einen Kontaktvordruck, den sie ausgefüllt mitbringen müssen. Da es derzeit keine Gastronomie gibt, können Besucher ihre Getränke selbst mitbringen.