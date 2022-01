Nach illegaler Müllentsorgung in Düsseldorf : Nächtliche Verfolgungsfahrt endet mit Unfall

Nach illegaler Müllentsorgung in Düsseldorf

Düsseldorf Die Polizei wollte einen Mann kontrollieren, der in Oberbilk einen alten Kühlschrank illegal entsorgte. Doch der hatte noch andere Gründe, vor der Streife zu flüchten.

Kurz vor Mitternacht bemerkte ein ziviler Beamter der Polizei an der Heerstraße / Mindener Straße einen Mann, der einen Kühlschrank abstellte, wieder in seinen VW stieg und davonfuhr. Wegen des Verdachts eines Umweltdeliktes forderte der Zivilfahnder Unterstützung durch einen Streifenwagen an. Als dieser eintraf und dem betreffenden VW Zeichen zum Anhalten gab, beschleunigte der Fahrer seinen Wagen stark und flüchtete über innerstädtische Straßen.