Kommunalpolitik in Düsseldorf : Bezirksvertretung spricht über wilde Müllkippen

Düsseldorf Am kommenden Dienstag tagt die Bezirksvertretung 10, zuständig für Garath und Hellerhof, in der Gesamtschule. Auch der Ausbau von Radwegen im Stadtbezirk soll dann ein Thema sein.

Die Bezirksvertretung 10 trifft sich am Dienstag, 18. Mai. Die Lokalpolitiker, zuständig für die Stadtteile Garath und Hellerhof, tagen in der Aula der Gesamtschule Stettiner Straße, da die Garather Freizeitstätte noch umgebaut wird. Bürger sind als Zuhörer willkommen, vor Ort kann ein Corona-Schnelltest gemacht werden. Auf der Tagesordnung der Sitzung, die wie gewohnt um 17 Uhr beginnt, stehen unter anderem folgende Themen, die für die Garather und Hellerhofer von Interesse sein dürften:

Sauberkeit im Stadtbezirk Vor allem Teile von Garath haben seit Jahren mit Müll im öffentlichen Raum zu kämpfen, was viele Anwohner stört. Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen fragt nun bei der Stadtverwaltung nach, wie viel Aufwand in die Bekämpfung illegaler Müllkippen gesteckt wird und ob die von der Stadt eingesetzten Mülldetektive auch im Stadtbezirk 10 aktiv sind. Zudem regen die Lokalpolitiker an, ein externes Unternehmen für die Sauberkeit im Quartier zu beschäftigen. Dies wird derzeit zum Beispiel in der Hasseler Haselnusssiedlung vom dortigen Eigentümer LEG mit einigem Erfolg so gehandhabt.