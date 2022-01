Abfallentsorgung in Düsseldorf : „Mülldetektive“ leiten mehr als 2000 Verfahren ein

Düsseldorf Seit Mai 2020 sind in Düsseldorf „Mülldetektive“ unterwegs. Sie spüren illegale Abfallablagerungen auf und ermitteln die Verursacher. Im vergangenen Jahr wurden so rund 90.000 Euro Buß- und Verwarngelder festgesetzt.

Das offiziell „Ermittlungsteam Abfallablagerungen“ genannte Team bestehe aus derzeit fünf Mitarbeitern des Umweltamtes, die zum Beispiel im Fall einer bereits entstandenen Abfallablagerung den Verursacher ermitteln. Dazu observieren sie regelmäßig bestimmte neuralgische Punkte im Stadtgebiet. Schwerpunkte sind dem Sprecher zufolge etwa diverse Papiercontainerstandorte in der Innenstadt sowie Orte, an denen es in der Vergangenheit bereits wiederholt zu Müllablagerungen gekommen ist. Zudem gehen die „Mülldetektive“ auch Meldungen aus der Bevölkerung nach, die über die Smartphone-App „Düsseldorf bleibt sauber“, das Servicetelefon Stadtsauberkeit (8925050) oder per E-Mail (stadtsauberkeit@duesseldorf.de) eingehen.