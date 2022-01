Unfall in Düsseldorf : E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein 16-Jähriger am Sonntag in Düsseldorf schwer verletzt. Der Jugendliche war auf einem E-Scooter unterwegs.

In Düsseldorf-Eller hat es am Sonntagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stießen dabei ein Auto und ein E-Scooter-Fahrer zusammen. Der 16-jährige Rolllerfahrer wurde dabei schwer verletzt.