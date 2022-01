Feuer in Düsseldorf : Feuerwehr holt 26 Personen aus brennendem Gebäude

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Friedrichstadt hat in der Nacht zu Montag der Dachstuhl gebrannt. Die Feuerwehr holte 26 Menschen aus dem Gebäude.

Die Feuerwehr Düsseldorf ist Montagnacht zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Friedrichstadt ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte eine Anwohner, die mit offenem Fenster geschlafen hatte und vom Brandgeruch wach geworden war, gegen 3 Uhr den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wenige Minuten später brannte eine Dachgeschossgewohnung und das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Sofort evakuierten die Feuerwehrleute das Wohngebäude und brachten die 26 Bewohner in einem Feuerwehrbus in Sicherheit.

Zeitgleich wurden die Löscharbeiten eingeleitet – von außen über zwei Drehleitern, von innen durch mehrere Trupps unter Atemschutz. Mittels Spezialsägen öffneten die Einsatzkräfte das Dach, um zum Brandherd vorzudringen und diesen zu löschen. Gegen vier Uhr war das Feuer unter Kontrolle, um fünf waren auch die Nachlöscharbeiten abgeschlossen, bei denen mehrere Glutnester gelöscht wurden.

Die Hausbewohner wurden vorsorglich auf eine Rauchgasvergiftung untersucht, blieben jedoch unverletzt. Sie konnten in ihre Wohnung zurückkehren. Die Wohnung im Dachgeschoss wurde von Feuer und Rauch so stark beschädigt, dass sie unbewohnbar ist.

Insgesamt waren 44 Kräfte im Einsatz, am frühen Morgen konnten die letzten von ihnen zu ihren Wachen zurückkehren. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Der Einsatzleiter der Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro.

