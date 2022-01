Öffentlichkeitsfahndung in Düsseldorf : Polizei fahndet nach Mann wegen Körperverletzung

Düsseldorf Ein Mann soll im Juni 2021 in zwei Düsseldorfer Stadtteilen zwei Menschen verletzt haben. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Foto nach ihm.

Die Düsseldorfer Polizei fahndet mit Fotos nach einem jungen Mann, der zwei schwere Körperverletzungsdelikte begangen haben soll. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat der Mann am Samstag, 26. Juni 2021, gegen 2 Uhr am Fleher Deich im Stadtteil Flehe eine Frau in einem Waldstück geschlagen und getreten.

Eine knappe halbe Stunde später soll derselbe Mann an der Bushaltestelle Universität West mit einem Mann in einen zunächst nur verbalen Streit geraten sein. Dann soll der Unbekannte aber plötzlich mehrfach mit einem Teleskopschlagstock auf den Mann eingeschlagen haben. Dabei wurde dieser so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.