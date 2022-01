Brechstange und Totschläger beschlagnahmt : Polizeihund stellt mutmaßliche Einbrecher in Düsseldorf

Polizeihund Sputnik hat zwei mutmaßliche Einbrecher in Düsseldorf gestellt. Foto: Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Ein Polizeihund namens Sputnik hat am Dienstagabend in Düsseldorf wahrscheinlich einen Einbruch verhindert. Die mutmaßlichen Täter versteckten sich aus Angst vor dem Tier in einem Holzverschlag.

Zwei mutmaßliche Einbrecher hat ein Polizeihund am Dienstag in Düsseldorf gestellt und wahrscheinlich einen Diebstahl verhindert. Gegen 23.10 Uhr alarmierte eine Zeugin einer Mitteilung zufolge die Polizei – sie hatte beobachtet, wie zwei Männer mit einer Brechstange versuchten, in ein Privatgebäude am Flinger Broich einzubrechen.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und umstellte das Gelände – die Führung in der Dunkelheit übernahm Polizeihund Sputnik. Der Schäferhund entdeckte die beiden Männer schnell in einem Holzverschlag, sie hatten sich dort unter Planen versteckt, heißt es von der Polizei. Unter lautem Gebell nahmen die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen, zwei 21 und 24 Jahre alte Männer, fest.

Bei ihrer Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei eine Brechstange und einen Totschläger. Die beiden Tatverdächtigen verbrachten im Anschluss eine Nacht in Polizeigewahrsam. Sie sind der Polizei wegen der Begehung anderer Straftaten bereits bekannt. Die Männer erwartet jetzt ein weiteres Strafverfahren.

(veke)