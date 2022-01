Ampelanlage defekt : Lange Staus am Rheinufertunnel

Düsseldorf Zum Feierabendverkehr kam es am Freitagabend zu langen Staus in beide Richtungen am Rheinufertunnel. Nach Angaben der Polizei ist eine defekte Ampelanlage die Ursache.

Kurz vor 18 Uhr staut es sich in beide Richtungen des Rheinufertunnels für viele Autofahrer. Die Polizei gibt auf Nachfrage an, dass die Ampelanlagen aus bisher ungeklärter Ursache alle rot anzeigen. Die Tunnelleitstelle sei dabei den Schaden zu beheben.

Gegen 18.10 Uhr sei die Nord-Süd-Strecke wieder frei befahrbar gewesen, auch die Ampel sei wieder intakt. In die andere Richtung dauere es noch an. Die Polizei sei vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Dennoch komme es zu längeren Wartezeiten.

