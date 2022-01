An der grünen Ampel : Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

An der grünen Ampel

Bilk Am Mittwochnachmittag wurde eine Fußgängerin beim Überqueren einer grünen Ampel von einem Auto angefahren. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei meldet einen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Volmerswerther Straße/Südring. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat der 42 Jahre alte Mann aus Duisburg, der mit seinem BMW auf der Volmerswerther Straße in Richtung Süden unterwegs war, beim Abbiegen nach Links eine 50-jährige Fußgängerin übersehen.