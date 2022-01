In Schlangenlinien auf der A40 : Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer bei Dortmund

Dortmund Auf Anhaltezeichen hat der Fahrer des 40-Tonners bei Dortmund zunächst nicht reagiert und selbst nachdem er ausgebremst worden war, wollte er mehrfach wieder losfahren.

Die Polizei hat auf der A40 bei Dortmund einen in Schlangenlinien fahrenden 65-Jährigen am Steuer eines Lastwagens ausgebremst. Erst nach einigen Kilometern sei es gelungen, den betrunkenen Fahrer zu stoppen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf Anhaltesignale habe der Mann in dem 40-Tonner zunächst nicht reagiert.