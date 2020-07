Montagsinterview in Wermelskirchen : „Ein Song braucht Gefühl und Härte“

Wermelskirchen Die Coverband „Rubber Soul“ hat sich der Musik der Beatles verschrieben. Im Interview sprechen die Musiker über ihre Begeisterung für die „Fab Four“ und den Rock’n’Roll.

Heri Scherkenbach Ich habe ja gerade noch die letzten Lebenszeichen von Elvis Presley und Co. mitbekommen. Damals war ich 17 Jahre alt und spielte in meiner ersten Band. Davor kann ich mich an das berühmt-berüchtigte Karussell „Die Raupe“ auf der Wermelskirchener Kirmes erinnern, wo die Halbstarken, wie man sie in der Blütezeit des Rock’n’Roll nannte, in Jeans und Lederjacke mit möglichst lässig hochgeschlagenen Jackenkragen herumhingen. Aus den Boxen knallten sämtliche Rock’n’Roll-Klassiker, und Solo-Tanzeinlagen zu verschiedenen Stücken mit der anschließenden Bewertung durch die anderen Anwesenden, waren Pflicht... Das war deswegen damals eine ziemlich verrufene Ecke auf der Kirmes.

Löhnert Das war ja doch in letzter Konsequenz einfach ein sehr guter Promotion-Gag, der von Bravo & Co. damals dankbar angenommen wurde. In Wahrheit waren die Beatles und die Stones doch miteinander feiern und Bier trinken. Das ergab dann eine Mund-zu-Mund-Propaganda – die man so heutzutage doch gar nicht mehr bezahlen könnte. Zuletzt ist das – und auch das ist schon wieder über 20 Jahre her – bei den Boybands in den 90er- und 2000er-Jahren so gewesen, als man die Fans der Backstreet Boys und Caught In The Act gegeneinander ausspielte.