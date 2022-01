Unfall in Wermelskirchen : Pkw kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Hauswand

Wermelskirchen In Preyersmühle kam es zu einem spektakulären Unfall. Ein 28-Jähriger aus Remscheid verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen eine Hauswand.

Am Donnerstagabend kam es in Wermelskirchen auf der L 409 gegen 22.20 Uhr in Höhe Preyersmühle zu einem Unfall, bei dem ein 28-jähriger Pkw-Fahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Der 28-jährige Remscheider befuhr in seinem Skoda die L 409 in Richtung Remscheid, als er offenbar im Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw durchbrach ein Metallgeländer am Straßenrand, kollidierte mit der Hauswand eines Mehrfamilienhauses und kam schließlich durch einen Zusammenstoß mit einem vor dem Haus parkenden Ford zum Stehen. Durch die Kollision mit dem Geländer bohrten sich die Stangen des Geländers durch die Windschutzscheibe in den Innenraum des Pkw.