Konzert am Haus Eifgen : Besucher genießen Biergarten-Jazz

Konzert am Haus Eifgen

Wermelskirchen „Red Onion Hot Jazz“ eröffnete den Reigen des „Jazz Creativ Sommers“.

Nicht nur vom imaginären Weg nach Dixieland sang die Band „Red Onion Hot Jazz“. Beim Konzert des Sextetts im Biergarten des Haus Eifgen ging es ebenso um den Weg zu einer neuen Normalität in Zeiten von Corona. Das macht auch ein Aushang an der Eingangstür des Traditionshauses im Eifgen-Tal deutlich: „Bitte helfen Sie durch Ihr diszipliniertes Verhalten mit. Dann schaffen wir es gemeinsam, unser Haus langsam wieder in den Normalbetrieb zurück zu führen.“