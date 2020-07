Chirurgischer Notfall in Wermelskirchen : Rettungshubschrauber holt Schwerstverletzten ab

Der Rettungshubschrauber landete auf dem Loches-Platz, um einen Patienten schnell und schonend in eine Kölner Spezialklinik zu bringen. Foto: Joachim Rüttgen

Wermelskirchen Als Leitender Notarzt unterstützte ein Mediziner das örtliche Rettungsteam am Sonntagabend in der Innenstadt bei einem chirurgischen Unfall. Ein 21-Jähriger wurde dann in eine Spezialklinik geflogen.

(tei.-) Für großes Aufsehen sorgte am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ein Rettungshubschrauber, der über der Innenstadt kreiste und dann auf dem Loches-Platz landete, um einen Mediziner abzusetzen. Der Leitende Notarzt wurde als Unterstützung auf der Dabringhauser Straße benötigt und mit einem Zubringerfahrzeug zurUnfallstelle gebracht. Dort waren bereits der örtliche Notarzt sowie Rettungssanitäter im Einsatz, um einen 21-jährigen Mann nach einem chirurgischen Notfall auf dem Bürgersteig zu versorgen. Der Hubschrauber wurde angefordert, um den Schwerstverletzten – eine seiner Verletzungen soll lebensbedrohlich gewesen sein – schonend und schnell in eine Spezialklinik nach Köln zu transportieren.