In Wermelskirchen : Tausende Besucher beim Kirchenbasar

Erlös Der Basar-Erlös von rund 15.000 Euro wird an folgende Projekte gespendet: an Kerstin Abbas, die mit Straßenkindern in Peru arbeitet, an Peter Gohl und die Aufbauhilfe im Kongo, an Britta Wagner und den Verein „Jugend mit einer Mission“ in Südafrika, an die Diakonie im Kosovo und für das „Bündnis Rettungsschiff“ der Evangelischen Kirche im Rheinland.