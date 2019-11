Feuerwerk in Dhünn : Dhünn lässt es zur Musik-Tour „krachen“

Feuerwerk in Dhünn anlässlich der ersten Teilnahme an der Musik-Tour. Foto: Holger Kowalewske

Dhünn (sng) Die erstmalige Teilnahme von Dhünner Gaststätten an der Wermelskirchener Musik-Tour ist auf reichlich Zuspruch gestoßen. Das bestätigte nun auch der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Dhünn, Holger Kowalewske, der sich im Vorfeld für die Anbindung von Dhünn an die Musik-Tour stark gemacht hatte und in der Nacht einen Schnappschuss machen konnte: Der zeigt das Feuerwerk, das auf dem Parkplatz von dem Hotel-Restaurant „Zu den drei Linden“ abgefeuert wurde und mit dem sich die Dhünnschen nicht nur selber feierten, sondern auch bei allen Gästen, die an diesem Abend nach Dhünn gekommen waren, bedankten.

