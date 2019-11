Treffen des 1984er-Abiturjahrgangs : Klassentreffen mit Herbert Reul

Die Organisatoren freuten sich über den Besuch der ehemaligen Lehrer, darunter war auch Herbert Reul (4. v. l.). Foto: Stephan Singer

Der 1984er-Abiturjahrgangs traf sich im Bistro der „Katt“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

) Sogar sieben der ehemaligen Lehrer folgten der Einladung: 35 Jahre nach ihrem Abitur am Wermelskirchener Gymnasium trafen sich 55 ehemalige Schülerinnen und Schüler des 1984er-Abschlussjahrgangs zu einem Wiedersehen. Zu den Gästen der einstigen „Pauker“ zählte auch prominenter Besuch – Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul kam ebenso in das Bistro der Kattwinkelschen Fabrik. Der Leichlinger Christdemokrat, der in den Jahren vor seiner Berufung in das Kabinett von Ministerpräsident Armin Laschet unter anderem CDU-Generalsekretär und Abgeordneter im Europaparlament war, unterrichtete einst am Gymnasium unter anderem Sozial- und Erziehungswissenschaften.

Herbert Reuls Besuch des Jahrgangsstufentreffens blieb im Vorfeld ein wohlgehütetes Geheimnis, denn nur so konnte der Innenminister einmal abseits vom politischen Tagesgeschäft ohne Sicherheitskräfte in seinem Gefolge ganz privat unterwegs sein, wie Jens Raffelsiefen, der das Treffen mit Pasquale Schulte und Ute Dörken organisiert hatte, verriet. In positiver Erinnerung hat Astrid Ludwig ihren einstigen Pädagogik-Lehrer: „Herbert Reul war ein guter und fairer Lehrer.“

Neben Reul waren die ehemaligen Lehrer Horst Halm, Barbara Willwater, Reinhard Mühle, Hubert Jachowski, Peter Hedt und Wolfgang Lindner, Vater des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindners, zu Gast.