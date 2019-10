„Kattkreativ“ in Wermelskirchen : Stöbern und Kaufen beim Hobbykünstlermarkt

So vielfältig war das Angebot auf dem Katt Kreativ Markt im vergangene Jahr. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Das Wochenende des Volkstrauertags, in diesem Jahr am 16. und 17. November, steht wie immer im Zeichen des Hobbykünstlermarktes „Kattkreativ“ in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen. Über 60 Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstler, sowohl aus Wermelskirchen, aber auch aus der näheren und weiteren Umgebung, zeigen dem Publikum ihr Kunsthandwerk.

An einigen Ständen führen die Hobbykünstler ihr Kunsthandwerk vor und die Besucher können sehen, wie die Kunstwerke entstehen. Über Jahre hinweg hat sich der Hobbykünstlermarkt zu einer festen Größe im Kalender der Kattwinkelschen Fabrik etabliert.

Vom Wetter unabhängig können die Besucher bummeln, schauen, sich selbst ausprobieren und natürlich kaufen. Kaufen, das ist das Stichwort, denn am Sonntag, dem Volkstrauertag, geht das erst nach 13 Uhr. Wer auf der Suche nach einer herbstlichen Deko oder dem richtigen Weihnachtsgeschenk ist, wird auf dem Hobbykünstlermarkt sicherlich fündig.

Die Öffnungszeiten des Hobbykünstlermarktes sind am Samstag, 16. November, von 11 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 17. November, aufgrund des Volkstrauertages von 13 bis 18 Uhr. Eine Spielecke für Kinder garantiert den Eltern ein ruhiges Schauen und Kaufen. Für Imbiss und Getränke wird auch gesorgt, denn das Katt-Bistro ist an beiden Tagen geöffnet.