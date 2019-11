Regelungen für Wermelskirchener Innenstadt : Mehr Frequenz durch Kurzzeit-Regelung

Wermelskirchen Dauerparker finden seit einigen Wochen Stellfläche auf dem neuen Platz neben Feuerwehr und der „Tafel“.

Verglichen mit Köln oder Düsseldorf ist der Autofahrer in Wermelskirchen bei seiner Suche nach einem Parkplatz in einer sehr komfortablen Situation. Es gibt genügend Parkraum, aber nicht immer an dem Wunschplatz in unmittelbarer Nähe zum Ziel. Und temporär wird der Parkraum an einigen Stellen knapp. Dennoch versucht die Stadt, die Parkplatzsituation im vorhandenen Raum zu optimieren. Die Politik hat einige Maßnahmen beschlossen. Schwung in die Diskussion kam auf, als klar wurde, dass mit dem Neubau auf dem Loches-Platz kostenfreie Dauerparkplätze wegfallen.