Preisträger aus Wermelskirchen : Medienpreis für Armin Himmelrath

Armin Himmelrath im Gespräch mit Moderator Karsten Schwanke neben Jurorin Mai Thi Nguyen-Kim. Foto: "Niklas Grapatin/Deutsche Telekom Stiftung"

Wermelskirchen Mit einem Radiobeitrag über Eltern auf der Suche nach der perfekten Schule belegte der Wermelskirchener einen zweiten Platz im Bereich Bildungsjournalismus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melanie Aprin

Es gibt nicht viele Medienpreise, um die sich ehrgeizige Bildungsjournalisten bewerben können. Vielleicht hat es deshalb solange gedauert, bis der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath (52) zum Zuge kam. Denn eigentlich ist der Wermelskirchener mit seinem kritischen Blick auf die deutsche Schul- und Hochschullandschaft schon seit Jahrzehnten im Geschäft. Beiträge, mit denen er sich hätte bewerben können, hat er zu Hunderten verfasst, für Print- und Hörfunkmedien. „Es gab bloß keine passende Ausschreibung für einen Preis“, sagt Himmelrath, der sich auch als Sachbuchautor und Lehrbeauftragter einen Namen gemacht hat.

Seit einigen Jahren ist die Lücke geschlossen: 2014 führte die millionenschwere Stiftung Deutsche Telekom den Medienpreis Bildungsjournalismus ein, wodurch sich Journalisten wie Himmelrath einmal jährlich in zwei Hauptkategorien um den ersten, zweiten oder dritten Platz bewerben können. Himmelrath, nutzte erstmals die Gelegenheit und übermittelte einen Radiobeitrag über Eltern auf der Suche nach der perfekten Schule. Hierfür recherchierte er unter anderen in Berlin, Wuppertal und Frankfurt.

Info Die Stiftung und der Medienpreis Stiftung Die gemeinnützige Stiftung Deutsche Telekom wurde 2003 gegründet. Mit einem Kapital im dreistelligen Millionenbereich zählt sie zu den Big Playern unter den Unternehmensstiftungen im Land. Ihr Ziel ist es, Deutschland als Bildungs-, Forschungs- und Technologiestandort zu stärken. Seit sechs Jahren forciert sie dieses Ziel auch über die Vergabe eines Medienpreises an Journalisten, die Bildung, Bildungspolitik, Bildungspraxis und Bildungskritik in den Fokus rücken. Preis Der Medienpreis Bildungsjournalismus wurde 2019 in den beiden Hauptkategorien „Text“ und „Audio/Video/ Multimedia“ verliehen. Hierfür gingen jeweils drei Beiträge ins Rennen. In den Kategorien „Kurzbeitrag“ und „Nachwuchs“ wurde darüber hinaus je eine Arbeit prämiert. Armin Himmelrath gewann in der Kategorie Audio/Video/Multimedia den 2. Preis für den Radiobeitrag „Schulwechsel, Elternpanik, Kinderfrust: Von der Suche nach der perfekten Schule“ (Deutschlandfunk, 4. Februar 2019). Zur Person Himmelrath besuchte ebenso wie seine drei Geschwister und seine drei Söhne das Städtische Gymnasium Wermelskirchen. Nach dem Abitur studierte er Sozialwissenschaften und Germanistik in Wuppertal und Beer Sheva (Israel). Als freie Bildungs- und Wissenschaftsjournalist arbeitet er seit vielen Jahren u.a. für den WDR, die Süddeutsche Zeitung und Deutschlandfunk. Daneben ist er erfolgreicher Sachbuchautor und seit April 2019 Leiter des Bildungsressorts beim Nachrichtenportal Spiegel Online.

Er sprach mit dem renommierten Pisa-Forscher Andreas Schleicher und dem Sozialwissenschaftler Marcel Helbig. Er spürte Eltern auf, die Anwälte engagieren, um ihre Kinder im Falle einer Absage dennoch an der favorisierten Schule unterzubringen. Und er zitierte eine betroffene Mutter sowie eine Anwältin, „die zunehmend damit zu tun hat, Eltern zu ihrem gefühlten Recht zu verhelfen“. Ferner kontaktierte er die Leiterin einer Gesamtschule im Wuppertaler Stadtteil Barmen: „Die Gesamtschule Barmen hatte 2015 wegen ihres herausragenden Schulklimas den Deutschen Schulpreis gewonnen. Seither rangiert sie in Wuppertal bei Anträgen auf einen Platz an einer weiterführenden Schule ganz weit oben“, erklärt Himmelrath, der die vielen Recherchen in einem 18 Minuten langen Beitrag verarbeitete.

Nachdem der Deutschlandfunk das Feature ausgestrahlt hatte, reichte der Autor es für die Ausschreibungsrunde 2019 bei der Stiftung ein. Die Mühe zahlte sich aus: Am 23. Oktober durfte Himmelrath als einer von drei Nominierten in der Kategorie Audio/Video/Multimedia einer Einladung ins Literaturhaus Hamburg folgen und erzielte den zweiten Platz. „Das war schon eine Ehre und hat mich unheimlich gefreut“, sagt der gestandene Journalist und räumt ein, dass er in den Vorjahren selbst wiederholt als Teil einer mehrköpfigen Jury über die Einreichungen von Kollegen geurteilt hatte.

Ein Hindernis für seine eigene diesjährige Bewerbung sei das jedoch nicht gewesen: „Die mehr als 100 Einreichungen aus ganz Deutschland landen anonymisiert auf dem Tisch der Juroren. Auch meine Stimme konnte mich nicht verraten, weil der Deutschlandfunk das Feature von einem anderen Sprecher vertonen ließ.“ Der Jury, die über Einreichungen von mehr als 50 verschiedenen Medien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu urteilen hatte, könne er mithin bescheinigen, eine neutrale Vorgehensweise zu haben. „Alles andere wäre unter dem Vorsitz von Hans Werner Kilz als ehemaligem Chefredakteur vom Spiegel und von der Süddeutschen Zeitung auch nicht tolerabel.“

Deutliche Worte, wie sie Himmelrath auch auf die Frage hin findet, ob er selbst seine eigenen drei erwachsenen Söhne ohne Bildungspanik durch das Abitur bis ins Studium gebracht habe: „Bildungspanik hat es in unserem Hause eindeutig nicht gegeben.“ Bei der Wahl der Grundschule sei wichtig gewesen, „dass sie fußläufig erreichbar war“. Und auch beim Gymnasium habe man nicht debattiert, „weil es schon damals nur dieses eine Gymnasium vor Ort gab“. Was aus seiner Sicht jedoch nicht heiße, dass sich das Kollegium der Schule zurücklehnen könne: „Schon zu meiner Zeit gab es Eltern, die ihre Kinder lieber auf das Landrat-Lucas-Gymnasium in Opladen oder auf das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium nach Remscheid schickten und dafür deutlich längere Schulwege in Kauf nahmen.“

Die Bereitschaft zu einem solchen Mehraufwand habe deutschlandweit tendenziell zugenommen. Die subjektiven Gründe könne er oft nachvollziehen. Eltern sollten sich dennoch genau die Frage stellen, woran sie eigentlich festmachen, ob eine Schule gut sei. Häufig höre man dann den Verweis auf einen überdurchschnittlich hohen Anteil an sehr guten Abiturnoten. Aus seiner Sicht sei das zu kurzfristig gedacht: „Ob eine weiterführende Schule gut oder schlecht auf das Abitur vorbereitet, würde eher die Quote der Studienabbrecher von dieser Schule im Vergleich zeigen. Solche Zahlen werden jedoch gar nicht ermittelt.“