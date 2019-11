In Dabringhausen : Einbrecher treten Tür am Höferhof auf

Wermelskirchen Einbrecher haben sich in der Zeitspanne zwischen Donnerstagabend bis Sonntagmorgen am DTV-Vereinsheim in Dabringhausen in der Straße Höferhof zu schaffen gemacht. Die Täter traten zunächst die Eingangstüre auf.

