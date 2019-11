Bergische Rassegeflügelschau : Märchenhaftes und Hähne, die um die Wette krähen

Bei der Rassegeflügelschau in der Mehrzweckhalle Dhünn haben die Züchter für die jüngsten Gäste einen Märchenwald geschaffen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dhünn Der Bergische Rassegeflügelzuchtverein richtet märchenhafte Schau in Dhünn aus

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Noch bevor Besucher die Halle betreten, hören sie ihn. Sein Krähen ist markant, selbstbewusst und wenn er will, kann er es eine halbe Minute am Stück halten. Sein Name? „Er hat keinen“, sagt Oliver Fittgen, auf dessen Hof in Bergisch Gladbach der stattliche Sandschak Kräher lebt. Er ist der einzige Hahn im Stall, der keinen Namen hat – neben Hering, Hupe und Hüpfi. Aber am Wochenende in der Mehrzweckhalle in Dhünn ist er der Star. Zumindest, wenn es ums Krähen geht. Und um die Frisur. Denn der große, schwarze Sandschak Kräher aus Bergisch Gladbach hat eine Frisur wie ein Rockstar – lang, dunkel und ungebändigt.

„Heute kräht er ein bisschen unmotiviert in der Gegend rum“, sagt Oliver Fittgen lachend, „aber wenn er sich Mühe gibt, dann ist er richtig gut.“ Und Mühe gibt er sich vor allem dann, wenn Damen oder Konkurrenten in der Nähe sind. Wer sich einen Augenblick Zeit nimmt, der erlebt den namenlosen Hahn doch noch in Bestform. Denn als ihm erst einer und dann noch einer seiner Artgenossen am anderen Ende der Halle antworten, da eröffnen die Hähne den Wettbewerb – und rund 250 Artgenossen hören zu. Mal stimmen sie ein und dann wieder scheinen sie sich dem Gehabe der Hähne eher zu entziehen.

Ohnehin scheint das Temperament der Tiere bei der Schau, zu der der Bergische Rassegeflügelzuchtverein eingeladen hat, ganz unterschiedlich ausgeprägt. Die kleinen Wachteln haben sich in die hinterste Ecke ihres Geheges zurückgezogen und beobachten von dort das gesellige Treiben. Die Diepholzer Gänse nehmen vorwitzig Kontakt mit den Zuschauern auf, und die chinesischen Seidenhühner von Marit Metzner, zweite Vorsitzende des Bergischen Rassegeflügelzuchtverein, lassen es sich zwischendurch auch auf dem ein oder anderen Arm der Besucher gut gehen.

Genauso hatten sich die Rassegeflügelzüchter ihre Schau vorgestellt: Die Menschen sollten die Möglichkeit bekommen, mit den Tieren auf Tuchfühlung zu gehen. Nachdem am Samstagmorgen bereits die fünf Preisrichter die Tiere begutachtet und bewertet hatten, durften dann den Rest des Wochenendes das Fachpublikum aus der Region und interessierte Laien dem Rassegeflügel einen Besuch abstatten. „Viele Menschen sind hier, die selber mit dem Gedanken spielen, sich Hühner anzuschaffen“, sagt Marit Metzner. Rentner und Familien suchen das Gespräch mit den Fachleuten und halten nach besonders schmucken Tieren Ausschau. Damit sich die jüngsten Gäste währenddessen nicht langweilen, haben sich die Züchter richtig ins Zeug gelegt: Sie haben einen kleinen Märchenwald geschaffen, jedes Gehege im Eingangsbereich erinnert an eine berühmte Geschichte. Das beginnt mit Pettersson und Findus, in deren Gesellschaft sich die Turteltauben pudelwohl zu fühlen scheinen und reicht bis zu den Bremer Stadtmusikanten, vor deren Kulisse die Sandschak Kräher krähen. Die Geschichte um Aschenputtel finden Kinder bei den weißen Tauben genauso wie einen glitzernden Schuh und eine akribisch erstellte Kulisse. Bei den Graugänsen werden die Gäste an Nils Holgersson erinnert, bei den Norwegischen Jaerhühnern an Max und Moritz. Wer genau hinsieht, entdeckt rund um die Gehege weitere liebevoll arrangierte Hinweise auf die Geschichten – und am Ausgang können sich die jüngsten Besucher kleine Bilderbücher aussuchen. Dort wartet auch ein Gerüst, auf dem die Züchter Eier in allen Größen präsentieren – von der Wachtel bis zum Strauß.