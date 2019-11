Kabarett : Ein Abend voller Ruhrpott-Schnoddrigkeiten

Wermelskirchen Let‘s schnodder! Und zwar mit HG Butzko aus Gelsenkirchen. Der Käppiträger aus Leidenschaft war am Donnerstagabend in der Kattwinkelschen Fabrik zu Gast und hatte den rund 150 Besuchern sein Programm „Echt jetzt!

“ mitgebracht.

Und das hatte seinen Titel bekommen, weil Butzko sich überlegt hatte, dass er nun auch schon seit über 20 Jahren Kabarett machte. „Da dachte ich mir tatsächlich: echt jetzt!“ Aber dem Zuschauer ging auch immer wieder ein solcher Ausspruch durch den Sinn, wenn man dem mit sonorer, wenngleich eben herrlich schnoddriger Stimme vorgetragenen Anekdoten, Episoden und Geschichten aus Politik und Gesellschaft lauschte.

Dabei ging das so angenehm durchs Ohr ins Hirn rein, dass man bisweilen die bissigen Boshaftigkeiten überhörte. Dabei ließ Butzko das an sich doch so dankbare Kabarett-Thema Donald Trump doch praktisch ganz weg. „Was haben Gerhard Schröder und Donald Trump miteinander gemeinsam? Einen Ehrenplatz in der Zäpfchenpackung von Wladimir Putin.“ Okay, fast ganz weg. Aber Trump sei ja auch nicht das Problem. „Das Problem sind die, die ihn gewählt haben. Denn wenn Trump weg ist, sind die immer noch da.“ So wahr, so bitter. Dabei dürften wir uns hierzulande gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen: „Wir haben hier auch eine Partei, die von 12,6 Prozent der Menschen gewählt wurde. Und die trägt jetzt den politischen Anstand zu Grabe. Da bekommt der Begriff Urnengang eine ganz neue Bedeutung.“

Ein echtes „echt-jetzt!“-Thema war für Butzko die rechtspopulistische sogenannte Alternative, in deren Reihen sich auch lupenreine Faschisten tummeln. Und er entlarvte sie ganz flott: „Diese Rechtspopulisten fordern ja von den Migranten immer, dass die sich gefälligst hier bei uns integrieren müssen. Wobei, was ist das eigentlich, hier bei uns? Schon mal einem Ostfriesen beim Integrieren in Oberbayern zugesehen?“ Die Menge der Rechtspopulisten würde sich vor allem in den Sozialen Netzwerken tummeln – was es nicht immer besser mache. „Früher hatte jedes Dorf einen Deppen. Facebook heißt nun aber, dass die sich jetzt miteinander unterhalten können.“