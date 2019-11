Martinszug in Wermelskirchen : Sankt Martin zieht zum Weihnachtsbaum

Der große Martinszug in der Stadt zieht am 11. November. Foto: Fries, Stefan (frs)

Wermelskirchen Mehr als 1000 Kinder und Erwachsene werden zum Martinszug am 11. November erwartet

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

(resa) Selbst in der Geschäftsstelle des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ ist die Vorfreude schon spürbar – auf Sankt Martin und das Pferd, auf das große Feuer, die Weckmänner und die Musik. Am 11. November lädt WIW Kinder und Erwachsene zum traditionellen Martinszug durch die Stadt ein.

Mehr als 1000 Teilnehmer werden erwartet, wenn der Zug um 17.45 Uhr am Schwanenplatz startet. In gemächlichem Tempo, mit Sankt Martin auf dem Pferd an der Spitze machen sich kleine und große Wermelskirchener dann auf den Weg Richtung Weihnachtsbaum. „Weil der Zug so groß geworden ist, haben wir in diesem Jahr zwei Musikzüge eingeladen“, sagt André Frowein, Geschäftsführer des Marketingsvereins.

Neben dem Blasorchester aus Dabringhausen spielt auch der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde beim Martinszug. Mitsingen ist dann eindeutig erwünscht. „Wir haben den Eindruck, dass auch die Vorfreude bei den Kindern von Tag zu Tag wächst“, sagt Frowein. Und deswegen ist der Marketingverein zuversichtlich, dass Kinder und Eltern textsicher zum traditionellen Zug durch die Innenstadt starten.

Ohnehin haben die Kinder in den Tagen vor Sankt Martin alle Hände voll zu tun – schließlich wird in den Kindertagesstätten und in den Grundschulen gebastelt. So entstehen bis zum Zug bunte Laternen, die als Lichterboten den Martinszug begleiten. Auch an der Werbung und an der Streckensicherung sind die Kinder und die Eltern der heimischen Kindertagesstätten beteiligt: Die jungen Künstler basteln die Werbung für den Martinszug. Und die Eltern beteiligen sich am 11. November dann an der Sicherung der Strecke.