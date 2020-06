Schwimmbad in Wermelskirchen : Freibad erwartet Ansturm der Badegäste

Wermelskirchen Das Wetter soll bestens werden: Ab Freitag dürfen sich bis zu 800 Besucher gleichzeitig im Bad aufhalten. Dort gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf.

In diesem Jahr können Saisonkarten im Vorverkauf über das Kaufzentrum Hübing, Altenberger Straße 69 in Dabringhausen, gekauft werden oder Tagestickets über das Internet bei Bergisch Live als Online-Ticket. Die täglich zulässigen Besucherzahlen sind begrenzt. Bei Erreichen des Tagesmaximum können über den Online-Ticketservice keine weiteren Karten gebucht werden. Im Freibad gibt es keine Tageskasse. Für Saisonkarteninhaber ist ein ständiger Zugang möglich, da alle Saisonkarten in das maximale Kartenkontingent eingeschlossen sind. Seit Montag sind über www.bergisch-live.de Tagesbuchungen im Voraus möglich. Maximal 800 Gäste, gemessen an der Liege- und der Wasserfläche, dürfen sich gleichzeitig im Bad aufhalten.