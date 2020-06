Wermelskirchen : Kindergarten-Kinder vergeben den 14. Bilderbuchpreis

Wermelskirchen Da haben die Erzieher ihren Schützlingen viele Bilderbücher vorgelesen, damit die Steppkes den Bilderbuchpreis verleihen konnten. Das Kooperationsprojekt zur Leseförderung, das von der Buchhandlung Marabu und der Stadtbücherei angeboten wird, kommt gut an.

„Mit Bilderbüchern wächst man besser“ heißt das Kooperationsprojekt zur Leseförderung, das von der Buchhandlung Marabu und der Stadtbücherei nun schon seit vielen Jahren angeboten wird. Den teilnehmenden Kindergärten wurden im Herbst aktuelle Bilderbücher in mehreren Exemplaren zur Verfügung gestellt und die Erzieher haben in den vergangenen Monaten fleißig vorgelesen, zum Teil wurden die Inhalte sogar kreativ umgesetzt, berichtet Büchereileiter Kathrin Ludwig.

Obwohl die Abschlussveranstaltung - normalerweise das Highlight des Projekts - in diesem Jahr coronabedingt leider abgesagt werden musste, liegt nun das Ergebnis vor. Auf Platz 1 haben die Kita-Kinder das Buch „Ich bin ein Dieb“ von Abigail Rayner gewählt. Es erzählt von der kleinen Elisa, die die Welt nicht mehr versteht: Was war nur in sie gefahren, als sie in der Schule den funkelnd grünen Stein mitgehen ließ? Den zweiten Platz belegt „Henri, der mutige Angsthase“ von Nicola Kinnear, Platz 3 geht an „Flunker-Freunde“ von Katja Reider.