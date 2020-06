Kreisweit schon 22 Tonnen CO2 bei der Rad-Aktion eingespart : Mobilitätsmanagerin möchte viele Menschen fürs Radfahren begeistern

Lara Wagner, Mobilitätsmanagerin des Kreises, ist mit Landrat Stephan Santelmann unterwegs. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Berg 1250 Teilnehmer nehmen in diesem Jahr allein oder in 207 Teams an der Stadtradel-Aktion kreisweit teil. Die ersten 152.104 Kilometer haben sie schon geschafft – das sieht nach einem neuen Rekord aus.

(tei.-) Nach ungefähr der Hälfte des Stadtradeln-Aktionszeitraums wird die erste Bilanz gezogen. Im gesamten Kreisgebiet radeln rund 1250 Teilnehmer. Diese fuhren bislang 152.104 Kilometer mit dem Rad und sparten 22 Tonnen CO 2 ein. Auf diese Zahlen können die Radler stolz sein, denn die Zahlen übertreffen die Zwischenbilanz aus dem vergangenen Jahr, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Zusätzlich nehmen dieses Jahr vier Stadtradel-Stars im Rheinisch-Bergischen Kreis teil: Marcel Kreutz aus Bergisch Gladbach, Ulrike Müller aus Burscheid sowie Mathias Müller und Hajo Hamacher aus Wermelskirchen. Die Stars gehen während des Aktionszeitraums vom 7. bis 27. Juni 2020 noch ein Schritt weiter als alle anderen Radler: Für 21 Tage dürfen sie kein Auto von innen sehen. „Nachhaltig zu sein, indem ich etwas tue, was mir Freude macht, ist Radfahren für mich. Das bedeutet nicht Verzicht, sondern Gewinn an Lebensqualität“, sagt Mathias Müller, der bereits zum zweiten Mal als Star teilnimmt.

Insgesamt sind derzeit 207 Teams im Kreisgebiet unterwegs. Dazu gehört auch das Team der Kreisverwaltung, das mit 49 angemeldeten Radlerinnen und Radlern so groß ist wie noch nie. „Es ist schön zu sehen, wie motiviert die Kolleginnen und Kollegen in der Kreisverwaltung sind und dass so viele Spaß am Fahrradfahren haben“, freut sich Landrat Stephan Santelmann. Das Team des ADFC in Bergisch Gladbach steht mit insgesamt 9.537 geradelten Kilometern aktuell kreisweit an der Spitze.