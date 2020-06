Konzert in der Kattwinkelschen Fabrik : Endlich wieder ein echtes Konzert

Wermelskirchen Das Publikum hat das erste „echte“ Konzert nach dem Lockdown in der Kattwinkelschen Fabrik angenommen und belohnte den Mut der Organisatoren. Musiker Florian Frank zeigte sich glücklich, wieder einen Auftritt vor Zuschauern zu haben.

Sicherlich anders als gewohnt, aber der Mut der Jugendkunstschule des Kinder- und Jugendbereichs der Kattwinkelschen Fabrik wurde belohnt: Das erste offizielle Konzert in Wermelskirchen jenseits von Online-Streams mit Publikum vor der Bühne hat funktioniert. Mit dem Singer-Songwriter Florian Frank aus Wuppertal stand am Ende nicht nur ein glücklicher Künstler auf der Bühne der Kleinen Halle, sondern entschwanden auch Zuschauer in den Abend, die zuvor noch glückselig jubelnd mit Applaus nicht gegeizt hatten.

Im Publikum saßen Michelle Demessieur, Lina Kiesecker und Kathrin Wertz mit mitgebrachten Snacks in freundschaftlicher Runde: „Wir wollen auf jeden Fall diese Aktion in der Katt unterstützen und natürlich auch den Künstler. Und dieser Konzert-Abend ist mal etwas anderes, als das, was im Moment sonst noch möglich ist.“

Das nächste „Couchgeflüster reloaded“-Konzert findet am 17. Juli mit Musiker Danny Lattendorf statt.