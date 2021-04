Vierte Impfstraße eingerichtet : Remscheid erhält 2700 Impfdosen für über 60-Jährige

Info

Die am Freitag vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz für Remscheid (168,9) berücksichtigt nicht die 21 Neuinfektionen von Donnerstag und Freitag. Darauf weist das städtische Gesundheitsamt hin. Der korrekte Inzidenzwert liegt stattdessen bei 185,3. An Covid-19 erkrankt oder in angeordneter Quarantäne befinden sich 442 Remscheider. Die Krankenhäuser vermelden 14 positive Fälle, darunter sechs intensivpflichtige Behandlungen.