Gemeinde unterstützt Seenotrettung : Mit dem Rettungsschiff beim Neustart helfen

Wermelskirchen Die Evangelische Kirchengemeinde in Hilgen-Neuenhaus hat sich positioniert: Sie unterstützt die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer – und seit Anfang des Jahres auch die Initiative „United4Rescue“.

Dorothea Hoffrogge und Christine Eggermann müssen dann an die Bilder denken, die über die Medien nach Mitteleuropa gelangen – von vollen Schlauchbooten, Menschen, die auf Rettung warten oder im Mittelmeer ertrinken. „Eigentlich sind das Bilder, bei denen wir wieder weggucken wollen“, sagt Hoffrogge. Aber spätestens seit sie mit Menschen an einem Tisch gesessen haben, die diesen Bildern eine Stimme und ein Gesicht gegeben haben, können die Presbyter aus Hilgen-Neuenhaus nicht mehr wegsehen. „Jetzt wissen wir, was dort passiert“, sagt die Presbyteriumsvorsitzende, „und wir müssen weitergucken.“ Ohnehin: Das gehöre zum Selbstverständnis der Kirchengemeinde in Hilgen-Neuenhaus. Hinsehen.

Und doch weiß das Presbyterium auch um den langen Weg, den die Gemeinde für diese klare Positionierung gegangen ist. „Wir leben auf der Sonnenseite, auch deswegen haben wir immer über den eigenen Tellerrand hinaus gesehen“, sagt Hoffrogge. Das gilt für die Freundschaft in den Kosovo, für den Einsatz für die Kindernothilfe, für Beziehungen in die ganze Welt. „Christenpflicht“, nennt die Presbyteriumsvorsitzende diese Aufgabe. „Und wir haben inzwischen Erfahrung mit diesen Entscheidungen“, ergänzt sie und denkt an damals, als sich die Gemeinde so vehement gegen die Abschiebung einer Familie aus dem Kosovo einsetzte, an Kirchenasyl für Geflüchtete und den Einsatz für die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“. „Diesen Weg sind wir als Gemeinde gegangen“, sagt Hoffrogge, „und dieser Weg hat uns verändert.“ Es habe Menschen gegeben, die die Gemeinde verlassen hätten. Andere seien dazu gekommen. Und auch heute rufen Kritiker bei den Presbytern an und suchen das Gespräch.