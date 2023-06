Poetry-Slam in Wermelskirchen Björn Rosenbaum gewinnt den Schiefer-Pokal

Das vergangene Wochenende in Wermelskirchen war alles andere als langweilig – so buhlten etwa das Trassenfest und Rock am Markt um Zuschauer, als Abschluss gab es dann am Sonntagabend noch ein besonderes Highlight: das Finale des Zeilensprung-Poetry-Slams im Bistro der Kattwinkelschen Fabrik. Und dazu waren auch wieder eine ganze Menge Menschen erschienen, die Lust auf die Texte der fünf Finalisten hatten. Die waren bei den vorherigen Ausgaben ermittelt worden. Auch das bewährte Moderatoren-Duo, bestehend aus Anna Lisa Tuczek und Oscar Malinowksi, war wieder mit gewohnt guter Laune am Start, erklärte die Regeln, heizte das Publikum ein und hatte insgesamt viel Spaß mit- und aneinander.