AJZ Bahndamm in Wermelskirchen Volles Haus bei den Heimspielen von „Skin of tears“

Dass dieser Coup Wermelskirchens Export-Schlager Nummer Eins unter den heimischen Formationen, „Skin of tears“, gelingt, verwundert weniger, denn der zuerst angesetzte Termin für das traditionelle „Heimspiel“ am Jahresende war innerhalb von vier Tagen mit rund 200 Besuchern ausverkauft, das Ansetzen einen Zusatztermins am Tag davor somit nur logisch. Und auch dieser Zusatztermin lockte ein 120 Köpfe starkes Publikum.