„Rock am Markt“ in Wermelskirchen Ein Lichtermeer für „Kontrollverlust“

Die „Rock am Markt“ (RaM)-Auflage im Jubiläumsjahr der Stadt Wermelskirchen stand in einem guten Licht: Nicht nur, dass tagsüber der Sonnenschein mit frühsommerlichen Temperaturen ein angenehmes Open-Air-Wetter sicherte und nach Sonnenuntergang der Vollmond für einen hellen Abendhimmel sorgte, sondern auch das Publikum trug einen Teil dazu bei. Als die Band „Kontrollverlust“ den Mitte der 1990er-Jahre veröffentlichten „Oasis“-Welthit „Wonderwall“ anstimmte, zückten die Besucher ihre Handy-Taschenlampen, streckten die leuchtenden Smartphones in die Höhe und zauberten so einen „Sternenhimmel“ auf den Platz am Fuß der Carl-Leverkus-Straße/Ecke Obere Remscheider Straße am Naturweihnachtsbaum.