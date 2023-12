Kirchengemeinden hatten eingeladen Gelungene Premiere des vorweihnachtlichen Rudelsingens in Wermelskirchen

Für André Frowein, Vorsitzender von „Wir in Wermelskirchen“, war das vorweihnachtliche Rudelsingen ein voller Erfolg. „So viele Leute, die mitsingen, das ist eine großartige Sache“, sagte er, um dann noch in seiner Abmoderation der Veranstaltung bereits auf eine Wiederholung im kommenden Jahr hinzuweisen. „Ja, klar – wenn ein neues Angebot auf ein so großes Interesse stößt, dann werden wir das auf jeden Fall wiederholen. Vermutlich am 7. oder 8. Dezember 2024“, sagte der Vorsitzende von „Wir in Wermelskirchen“.