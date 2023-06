Konzert in Dabringhausen Volksfeststimmung beim Open-Air in Dabringhausen

. Zuerst stimmten die Grundschüler nervös ihre Trompeten, Klarinetten und Posaunen. Dann schmetterten die kleinen Bläser voller Inbrunst beliebte Ohrwürmer wie die Filmmusik von „Mission Impossible“ und „Smoke on the Water“ von Deep Purple über den festlich geschmückten Dorfplatz inmitten des Dabringhausener Stadtparks. Dirigent und Berufsmusiker Ralf von Tegelen lobte sein Jugendorchester überschwenglich: „Ich finde es wirklich toll, wie ihr hier abgerockt habt.“ Immerhin spielen einige der Dritt- und Viertklässler ihr Blasinstrument erst seit einem Jahr. Für sie war der Auftritt vor einem so großen Publikum eine spannende Premiere.