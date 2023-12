Judoclub Wermelskirchen Schwarze Gürtel für Natica Gulich, Hanna Kalff und Manon Dörner

Natica Gulich ist von der Teilnahme an einer Kata-Meisterschaft noch weit entfernt, denn nach dieser Prüfung möchte sie „endlich wieder richtig Judo machen“ – also in den Zweikampf gehen. Die ausgebildete Ballettlehrerin beeindruckte mit ihrer Ausstrahlung und Ruhe. Da fiel es auch nicht ins Gewicht, dass sie ihre Partnerin bei einem der 30 Würfe falsch herumwarf. Im Stand zeigte die Späteinsteigerin dann ihr ganzes Können. Als die Prüfer merkten, dass die Wermelskirchenerin bestens vorbereitet war, suchten sie nach Zusatz- bzw. Sternchenfragen. Hier brachten sie die Löwin dann kurz ins Straucheln, verwickelten sie aber in ein interessantes Fachgespräch, was wohl das Ziel der Fragen war. Der Bodenteil war dann aber für sie wieder reine Formsache. Am Ende war die Erleichterung bei Hanna Kalff, Manon Dörner und Natica Gulich groß, denn alle hatten bestanden und dürfen nun den schwarzen Gürtel tragen.