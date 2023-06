Trassenfest in Wermelskirchen Das große Schaulaufen der Fahrräder

In diesem Moment wird es plötzlich richtig voll am Übergang der Trasse zum Parkplatz: Die Sternfahrer aus dem Oberbergischen kommen auf dem Festplatz an. Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian ist dabei. Christian Ruthenberg, Vorsitzender der ADFC-Ortsgruppe in Radevormwald, radelt mit. Auch Sabine Radermacher aus Rade stellt ihr Rad am Rande des Platzes ab und erzählt von den Kilometern, die hinter ihr liegen. „Ich sammle Kilometer für das Stadtradeln“, berichtet sie. So geht es den meisten Radfahrern, die mit der Sternfahrt aus Radevormwald und Hückeswagen, Marienhagen und Wipperfürth nach Wermelskirchen gekommen sind. Fast 80 Teilnehmer waren auf dem letzten Stück der Etappe unterwegs. Nun schließen sie ihre Räder ab und flanieren über den Platz. Und damit beginnt auch eine Art Schaulaufen der Fahrräder: Besucher spazieren interessiert an den vielen Zweirädern der Sternfahrer vorbei, schauen genau hin, nehmen Motoren und Räder in den Blick. Und spätestens beim großen Lastenrad, das ganz am Anfang der Reihe steht, verweilen viele einen Augenblick länger. Das Trassentreffen wird zur Modenschau der E-Bikes.